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«Зацепило»: Пугачева пришла в восторг от самодельного клипа внука

Никита Пресняков записал видеоролик в изоляции.

«Зацепило»: Пугачева пришла в восторг от самодельного клипа внука
Алла Пугачева. Фото Global look press.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже пять лет является солистом рок-коллектива Multiverse, но пока не снискал славы своих родителей и бабушки. Тем не менее родственники не теряют веры в него.

Музыкант, будучи в самоизоляции на бывшей даче Аллы Борисовны, записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы») на песню «Тень».

«Изначально трек называется Shadow, есть в англоязычном альбоме моей группы. Но я знал, что он может круто звучать на русском и был уверен, что дуэтом с тембром Жени это будет идеально. Клип сняли сами, Женя со штативом, мне жена помогла, монтаж мой, старались для вас!» — рассказал Никита.

Преснякова поддержала Пугачева, которая выставила в личном блоге результат труда парня.

«Зацепило», — восторженно прокомментировала она творчество внука.

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Алла ПугачеваНикита ПресняковПугачева
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