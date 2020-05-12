«Смотрите, какая красота!»: Дава сделал тату с именем Бузовой

Перманентный рисунок теперь красуется у блогера на видном месте.

Бойфренд Бузовой Давид Манукян (псевдоним Дава) набил тату на руке с именем своей возлюбленной. Для перманентного рисунка блогер выбрал одно из самых заметных мест – запястье.

«Вот, смотрите, что у нас получилось, какая красота! Но мужик сказал – мужик сделал! Уверенно 2 миллиона на фотке нашей набралось, так что теперь красуется у меня такое вот сердце с моей любимой», — прокомментировал свой поступок Манукян.

Напомним, пару недель назад парень пообещал своим подписчикам набить татуировку, если его совместная фотография с поющей ведущей наберет 2 миллиона лайков. И, поскольку это произошло, он сдержал обещание.

Отметим, что далеко не все пользователи Сети восприняли поступок Давы с энтузиазмом. Кто-то похвалил его за мужественность, а кто-то скептически заметил, что любовь проходит, а перманентные рисунки остаются.