Романтический ужин: невестка Орбакайте поцеловала Преснякова на свидании

23-летняя Алена Краснова вместе с музыкантом Никитой Пресняковым побывали на двойном свидании. Компанию супругам составили подруга модели и ее возлюбленный. Так, невестка Орбакайте уточнила, что даже в условиях самоизоляции им удалось устроить романтический ужин для своих мужчин. На личной страничке в Instagram возлюбленная певца поделилась свежими отчетными кадрами. Вместе с мужем Алена обосновалась на бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса на Истре.

«Какой же сегодня выдался день! Зарядились на все лето… Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», — отметила Алена.

Краснова вместе с подругой организовала пикник на пристани. Девушки угощали своих избранников деликатесами. В Instagram модель поделилась личным фото с Никитой, показав их поцелуй. Алена не перестает признаваться в чувствах возлюбленному, считая, что ей очень повезло с мужем.

В беседе с поклонниками невестка Орбакайте уточнила, что для нее стало настоящим сюрпризом то, что Пресняков сделал ей предложение руки и сердца. Сам Никита объяснил, почему он принял решение остаться на родине. Внук Пугачевой вполне мог бы вернуться в Штаты. По словам певца, он стал солистом группы Multiverse и обзавелся собственной семьей.

На свадьбе Никиты Преснякова и его невесты Алены Красновой присутствовали именитые гости: Алла Борисовна отменила свой отпуск в Латвии для того, чтобы приехать на торжество. Влюбленные сыграли свадьбу в июле 2017 года.