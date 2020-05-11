Дружные бывшие: Шейк провела День матери в компании Брэдли Купера

Ирина Шейк поддерживает с голливудским актером дружеские отношения. И это не удивительно: ведь у пары подрастает общий ребенок. Еще летом 2019 года стало известно о том, что русская модель рассталась со своим избранником. Однако манекенщица никаких комментариев на этот счет не давала. Примечательно, что День матери, который во многих странах мира отмечается 10 мая, Брэдли Купер провел в компании Шейк. Репортеры заметили актера неподалеку от нью-йоркской квартиры супермодели, в которой она проживает с трехлетней Леей де Сьен.

Ирина и Брэдли вместе воспитывают наследницу. Крошку Лею можно увидеть на прогулке то со звездной мамой, то с отцом. Актер не пренебрегает своими родительскими обязанностями. Купер делает все для того, чтобы дочка чувствовала его поддержку и любовь. В окружении пары поговаривают, что Шейк и Купер вполне могли бы восстановить свои романтические отношения. Ведь они до сих пор часто видятся из-за ребенка. И неплохо ладят между собой.

Однако сама Ирина дала понять, что не собирается ни с кем обсуждать свою личную жизнь. По словам модели, им с Брэдли повезло испытать все то, что было между ними.

К слову, в одном из недавних интервью знаменитость призналась, что в школьные годы не пользовалась большой популярностью у мальчиков. Шейк часто сталкивалась с буллингом, ее даже дразнили одноклассники из-за необычной и яркой внешности.