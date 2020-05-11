«Соня меня мало видела, когда росла»: Брежнева поделилась откровениями о дочерях

В интервью для YouTube-канала Vouge Russia возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе откровенно рассказала о своих детях. По словам певицы, она довольно рано стала мамой. Первенца — дочку Сару — она родила в 19 лет. Поп-исполнительница дала понять, что тогда не могла уделять ребенку должного внимания.

Вера Брежнева не стала скрывать, что мало видела дочь, когда та росла. После того, как певица вошла в «золотой состав» группы «ВИА Гра», она с головой погрузилась в творчество. Гастроли, частые переезды, концерты, запись студийных альбомов, съемки клипов — у артистки практически не оставалось свободного времени.

В интервью программе «Ты не поверишь!» супруга Константина Меладзе с юмором отметила, что не боится стать молодой бабушкой. Певица уточнила, что ее старшая дочь пока не думает о создании семьи. У нее немного другие интересы, в приоритете учеба, путешествия и саморазвитие.

За время самоизоляции у Веры появилась возможность побыть с близкими и семьей. Под опекой звездной мамы остается десятилетняя Сара. Брежнева подметила, что именно родители подают пример своим отпрыскам. Но в жизни не всегда получается все сделать хорошо. Певица уточнила, что ее младшая дочка старается многое у нее перенимать и калькировать.

«А Соня, когда росла, мало меня видела, чтобы чему-то учиться у меня. Теперь общаемся по видеосвязи от часа и больше», — отметила Вера.

Напомним, что Соня уже давно обосновалась в Штатах. Девушка выбрала кинематографические курсы. Несмотря на то что ее дочка находится за океаном, это не мешало Брежневой наведываться к ней гости.