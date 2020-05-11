Конец ограничениям: в Шанхае открылся парк «Диснейленд»

В начале марта компания Disney официально объявила о закрытии всех своих парков развлечений из-за эпидемии коронавируса. Изначально в планах было приостановить работу лишь на месяц, но пандемия внесла свои коррективы и закрытие было продлено на неопределенный срок. Однако все плохое заканчивается, в понедельник, 11 мая, открылся первый парк «Диснейленд» в Шанхае. Стоит отметить, что он был закрыт аж с января.

Разумеется, как для посетителей парка, так и для его работников, теперь существуют особые условия. Например, за сутки парк могут посетить не более 24 000 гостей, что составляет около 30% от числа посетителей до эпохи коронавируса. Также все гости обязаны измерять температуру. Ну и, разумеется, маски, социальная дистанция и перчатки также никуда не делись.

Обслуживающий персонал парка регулярно проводит уборку и дезинфицирует все, к чему могут прикоснуться гости. Более того, в Диснейленде установили особые контейнеры для утилизации масок и перчаток.