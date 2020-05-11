«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Вы не должны позволять себе лишнего»: Стеша Маликова рассказала, как стать женственной

Дочь музыканта ответила на некоторые вопросы своих подписчиков.

«Вы не должны позволять себе лишнего»: Стеша Маликова рассказала, как стать женственной
Стеша Маликова ответила на вопросы подписчиков/http://globallookpress.com/

Дочь музыканта Дмитрия Маликова, Стефания, в сторис Instagram ответила на некоторые вопросы своих подписчиков. По ее словам, она старается всегда танцевать и петь. Даже когда сложно, девушка остается на позитиве.

Стеша Маликова. Фото
Дочь Маликова пообщалась с подписчиками/https://www.instagram.com/steshamalikova/

«Я всегда выступаю за искренность. Очень важно быть откровенным с близкими людьми. Не бояться, что тебя не поймут. Всегда очень ценю поддержку. Она может чувствоваться даже в одном маленьком сообщении».

Стеша Маликова

Также Стефания Маликова дала советы своим подписчицам, как оставаться женственной. «Вы не должны позволять себе лишнего. Надо быть чувственной, гармоничной и настоящей. Для меня эти понятия — синоним женственности. Вообще женственность — это не про внешность, а про то, что чувствуешь внутри. Нужно анализировать свои поступки и мысли. Видеть и замечать красивое, замечать людей рядом, которые позволяют вашей душе распускаться. Я вдохновляюсь своими друзьями и их поступками», — заметила Маликова.

Также она призналась, что снимается в Тик Токе. «Но у меня там всего пять человек. Не хочу показывать всем это безумие», — заметила Стефания.

Тэги

дети звездДмитрий МаликовДмитрий Маликов последние новостиНовости googleСтефания МаликоваСтеша МаликоваСтеша Маликова последние новости
Loading...