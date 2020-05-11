Ольга Алдонина приготовила для любимого мужа рыбный пирог

Супруга футболиста Евгения Алдонина, Ольга, в сторис Instagram разместила снимок, на котором можно увидеть ее мужа за обеденным столом. Специально для спортсмена девушка приготовила рыбный пирог.

«Добрый день!» — кратко подписала она снимок.

Любопытно, что на столе у супругов стоит кружка с номером 22. Именно под этим номером футболист выступал за московский ЦСКА, где провел большую часть своей карьеры.

Отметим, что дочь скончавшейся чуть больше года назад певицы Юлии Началовой Вера эти майские праздники проводила у отца. Как известно, Ольга Алдонина и Вера очень подружились. Можно сказать, что супруга Евгения Алдонина стала для девочки словно второй матерью. Вера обожает играет со своим маленьким братиком Артемом и водиться с крохой-сестренкой Анжеликой, которая появилась на свет всего несколько месяцев назад.

Добавим, что живет Вера у бабушки и дедушки, родителей Юлии Началовой. Дело в том, что школа, в которой учится двенадцатилетняя девочка, находится около дома семьи Началовых.