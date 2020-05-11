«Хотим поделиться чем-то особенным»: 52-летний Джанлука Вакки впервые станет папой

Об этом счастливые будущие родители сообщили в Instagram.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, которого в народе называют «танцующим миллионером», в свои 52 года впервые станет папой. Радостной новостью он и его девушка Шэрон Фонсека, 27-ми лет от роду, поделились в Instagram. Будущие родители специально сделали это в Международный день матери.

«Мы хотим поделиться чем-то особенным», — озаглавил свой пост мужчина.

Харизматичный блогер, сообщая добрую весть, был явно растроган. На его глазах проступила скупая мужская слеза, которую он позже скрыл, обняв свою возлюбленную.

«Моя жизнь», — сказал своей девушке Джанлука.

Отметим, что Шэрон действительно стала для миллионера кем-то особенным. После череды моделей, похожих одна на другую, бизнесмен в какой-то момент понял, что Фонсека — особенная, и открыто сказал ей об этом. Именно с ней он решился стать отцом.

Напомним, Джанлука Вакки прославился на весь мир своими танцевальными челленджами, которые демонстрируют его красивую беззаботную жизнь. Яхта, стройные девушки, бассейн с голубой водой, море и вечеринки — привычный фон его видеороликов.