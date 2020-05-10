Старший — рыжий, а младший — блондин: Киркоров нашел памятное фото с Никитой и маленьким Дени на руках

Поп-король сцены Филипп Киркоров не забыл поздравить младшего из сыновей певицы Кристины Орбакайте с днем рождения. Несмотря на развод с Примадонной отечественного шоу-бизнеса, артист сохранил приятельские отношения с падчерицей. Кроме того, Филипп Бедросович довольно часто бывает в подмосковном особняке Аллы Борисовны в деревне Грязь.

В одном из интервью муж 71-летней Пугачевой — шоумен Максим Галкин дал понять, что Киркоров — это что-то «святое» для их большой семьи. К нему телеведущий относится как к родственнику и нисколько не ревнует супругу к экс-возлюбленному. Кроме того, избранник Примадонны опроверг слухи о том, что он якобы в свое время увел Аллу Борисовну у Филиппа. По словам Максима, на тот момент отношения Пугачевой и ее мужа сошли на нет и носили чисто формальный характер. Ведь они даже жили отдельно.

На личной страничке в Instagram Филипп Киркоров поделился памятным снимком с детьми Кристины Орбакайте. В кадре экс-возлюбленный Аллы Пугачевой позировал с маленьким Дени на руках и Никитой Пресняковым. Примечательно, что старший внук Примадонны носил длинную челку. И в отличие от братика-блондина, был рыжим.