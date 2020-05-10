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Ткаченко растрогал Златопольскую новым номером на шоу «Танцы со звездами»

Телеведущая призналась, что своей статью и манерой держаться актер напомнил ей собственного дедушку.

Ткаченко растрогал Златопольскую новым номером на шоу «Танцы со звездами»
Артем Ткаченко и Валерия Семенова (Фото: пресс-служба телеканала "Россия"1)

На телеканале «Россия 1» показали новый выпуск программы «Танцы со звездами». Передача была посвящена 75-летию Победы. Появившись на съемочной площадке шоумен Андрей Малахов напомнил присутствующим о том, что в студии с самого первого дня соблюдаются все меры предосторожности в связи с пандемией. Все помещения обрабатываются обеззараживающими средствами. А участники проекта и персонал каждую неделю сдают тесты. Благодаря вовремя проведенному анализу стало известно, что у Марии Иваковой, выступающей в паре с Евгением Папунаишвили — коронавирус. Однако никто из съемочной группы инфекцию не подхватил.

Актер Артем Ткаченко и его партнерша Валерия Семенова
Артем Ткаченко и Валерия Семенова исполнили свой танец под песню «Журавли» (пресс-служба телеканала «Россия»1)

На фоне всего произошедшего Маша и Евгений покинули проект. Позже 33-летняя актриса и модель вышла на связь со студией, рассказав о том, что чувствует себя хорошо, а ее болезнь протекает в легкой форме. Примечательно, что по результатам недельного суммарного голосования жюри и телезрителей в конце турнирной таблицы оказалась пара Артема Ткаченко и Валерии Семеновой. Однако от выбывания участников спало лишь то, что шоу несвоевременно покинула Мария Ивакова.

Актер Артем Ткаченко с сыном Тихоном
Артем Ткаченко с сыном Тихоном (Фото: пресс-служба телеканала «Россия»1)

В новом выпуске проекта, который был посвящен 75-летию Победы, экс-возлюбленный Равшаны Курковой вместе со своей партнершей исполнил танец под песню «Журавли». Выступление по достоинству оценила Дарья Златопольская. Телеведущая не стала скрывать, что ее очень растрогал и удивил образ Ткаченко. По словам знаменитости, своей статью и манерой держаться актер напомнил ей собственного дедушку.

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Андрей МалаховАртем ТкаченкоДарья Златопольскаязвезды на карантинеНовости googleсамоизоляцияШоу "Танцы со звездами"
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