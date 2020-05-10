«Семейные выходные»: дочь Изаксон на изоляции повидалась с Инной Маликовой

20-летняя Стеша Маликова на изоляции все-таки повидалась с близкой родственницей — младшей сестрой своего отца — певицей Инной Маликовой. Наследница Елены Изаксон провела уикенд с членами своей большой семьи. На личной страничке в Instagram поп-исполнительница поделилась свежим отчетным кадром. Перед объективом фотокамеры 43-летняя Инна позировала с юной племянницей и возлюбленной своего наследника — Анастасией Толстой. Напомним, что у артистки есть уже взрослый 21-летний сын Дмитрий. Юноша учился во Франции, а потом в Швейцарии.

«Семейные выходные», — отметила Инна Маликова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в условиях домашней изоляции Стефания временно не посещает занятия в МГИМО. Наследница Дмитрия Маликова учится на факультет международной журналистики. Сейчас Стеша перешла на дистанционное обучение. Благодаря карантину у дочери Елены Изаксон появилось время для того, чтобы усовершенствовать свои кулинарные способности. Вместе с мамой девушка уже пекла блины.

К слову, многие знаменитости советуют поклонникам не терять времени даром на самоизоляции. Это дни, как считает Юлия Высоцкая, идеально подойдут для того, чтобы выспаться или заняться теми делами, до которых раньше не доходили руки. К примеру, убраться в доме, разобрать гардероб, пересмотреть любимый фильм, записаться на онлайн курсы, выучить иностранный язык и так далее. Этот список можно при желании пополнять. А вот супруга шоумена Алексея Чумакова — экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук уверенна, что сейчас многие девушки «ударились в готовку». Сама певица испекла для мужа домашний тыквенный хлеб.