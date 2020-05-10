«Ничего себе! Какие красотки»: 32-летняя Каменских похвасталась моложавой мамой

33-летняя Анастасия Каменских поделилась памятным снимком, на котором она была запечатлена со своей родительницей. В честь Дня матери, который во многих странах празднуют именно 10 мая, украинская исполнительница решила опубликовать в Instagram селфи с самым близким для нее человеком. Примечательно, что фирменным кудряшками может похвастаться не только возлюбленная Потапа, но и теща рэпера.

Судя по фото, свои вьющиеся локоны поп-исполнительница унаследовала именно от мамы. Поклонники знаменитости уточнили, что Лидия Петровна выглядит ровесницей взрослой дочери. У женщины практически нет мимических и возрастных морщинок. Среди подписчиков артистки нашлись и те, кто подметил, что Анастасия как две капли воды похожа на маму и обладает такой же миловидной внешностью.

«Такая молодая, в чем секрет?!», «Ничего себе! Какие красотки», «Это ваша мама?! Обе просто красавицы!!», «Так вот откуда у вас такие роскошные волосы», «Как две капли, очень похожи! У Потапа замечательная теща», «Словно девочка!! Где морщинки?!», «Чудесные!! Анастасия у вас хорошие гены», «Красивые, сразу чувствуется порода», — такие комментарии появились под селфи певицы.

Напомним, что еще в октябре 2018 года Анастасия Каменских вышла замуж за своего возлюбленного. По словам певицы, она искренне верит в то, что супругов должна объединять не только любовь и взаимная страсть, но и доверие, уважение. Также для артистки очень важна поддержка, ощущение защищенности и забота.