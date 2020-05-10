«Умный и симпатичный»: 60-летний Николаев назвал Дени Байсарова маминой радостью

60-летний Игорь Николаев не забыл поздравить Дени Байсарова с днем рождения. Внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса появился на свет 10 мая. В свою очередь, Кристина Орбакайте выразила сожаление по поводу того, что самоизоляции разрушила все их планы. Артистка не смогла лично поздравить маму с 71-летием. Алла Пугачева отметила день рождения в апреле. Теперь без праздника остался и Дени. К слову, в мае свои дни рождения также отпраздную: Никита Пресняков и сама Кристина.

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Близкий друг семьи Примадонны — именитый композитор и певец Игорь Николаев одним из первых поздравил Дени Байсарова с 22-летием. Муж Юлии Проскуряковой назвал именинника не только умным, но и симпатичным юношей, а также «маминой радостью». Дав понять, что Орбакайте гордится своим наследником от экс-возлюбленного Руслана Байсарова.

«С днем рождения доброго, умного, тактичного, симпатичного, маминой радости — Дэника! Пусть будет счастлив!» — добавил певец.

В одном из недавних интервью, говоря о дружбе с семьей Аллы Борисовны, Игорь Николаев напомнил, что они с Максимом Галкиным не только приятели, но и кумовья. При этом композитор не спешит отправлять младшую дочку четырехлетнюю Веронику на съемки в программу «Лучше всех!» на Первом канале. Супруг Юлии Проскуряковой уточнил, что хоть его Никуша растет очень талантливой девочкой, она еще слишком маленькая для того, чтобы появляться перед телекамерами.