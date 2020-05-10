«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства
«Сказки на ночь»
«Морозко»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Умный и симпатичный»: 60-летний Николаев назвал Дени Байсарова маминой радостью

Именитый композитор и певец поздравил внука Аллы Пугачевой с днем рождения.

«Умный и симпатичный»: 60-летний Николаев назвал Дени Байсарова маминой радостью
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

60-летний Игорь Николаев не забыл поздравить Дени Байсарова с днем рождения. Внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса появился на свет 10 мая. В свою очередь, Кристина Орбакайте выразила сожаление по поводу того, что самоизоляции разрушила все их планы. Артистка не смогла лично поздравить маму с 71-летием. Алла Пугачева отметила день рождения в апреле. Теперь без праздника остался и Дени. К слову, в мае свои дни рождения также отпраздную: Никита Пресняков и сама Кристина.

Близкий друг семьи Примадонны — именитый композитор и певец Игорь Николаев одним из первых поздравил Дени Байсарова с 22-летием. Муж Юлии Проскуряковой назвал именинника не только умным, но и симпатичным юношей, а также «маминой радостью». Дав понять, что Орбакайте гордится своим наследником от экс-возлюбленного Руслана Байсарова.

«С днем рождения доброго, умного, тактичного, симпатичного, маминой радости — Дэника! Пусть будет счастлив!» — добавил певец.

Певица Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым
Кристина Орбакайте посетовала на то, что из-за домашней самоизоляции они не смогли отметить день рождения Дени (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

В одном из недавних интервью, говоря о дружбе с семьей Аллы Борисовны, Игорь Николаев напомнил, что они с Максимом Галкиным не только приятели, но и кумовья. При этом композитор не спешит отправлять младшую дочку четырехлетнюю Веронику на съемки в программу «Лучше всех!» на Первом канале. Супруг Юлии Проскуряковой уточнил, что хоть его Никуша растет очень талантливой девочкой, она еще слишком маленькая для того, чтобы появляться перед телекамерами.

Тэги

Дени Байсаровдети звездЗвездные детизвезды на карантинеИгорь НиколаевКристина ОрбакайтеНовости googleсамоизоляция
Loading...