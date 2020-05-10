Стиль в мелочах: Пугачева стала обладательницей кольца с крупным бриллиантом

Ни для кого не секрет, что Примадонна отечественного шоу-бизнеса отдает предпочтение массивным аксессуарам — будь то кольца, браслеты, подвески или колье. Так, на премьере фильма «Алла Пугачева. Тот самый концерт» певица появилась с амулет в виде медвежьей головы. Знаменитость позировала перед объективами фотокамер в облегающем черном платье макси с широким поясом на талии и оливковом жакете.

Кроме того, Алла Борисовна стала обладательницей бриллиантового кольца. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дизайнера украшений Влада Торхова, Примадонна отечественного шоу-бизнеса не привыкла экономить на аксессуарах. Так, кольцо с крупным бриллиантом от известного бренда по минимальной цене могло стоить порядка 129 миллионов рублей. Не исключено, что свои гонорары муж 71-летней Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин тратит на украшения для второй половинки, пишет kp.ru.

Напомним, что вместе с супругом Примадонна воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году дети Аллы Борисовны пойдут в первый класс. В интервью Кириллу Клейменову для информационной программы «Время» на Первом канале певица рассказала о том, что она не позволяет своим детям пользоваться компьютером и мобильными телефонами. При этом малыши делают уроки на планшете, проводя занятия по французскому языку с гувернером в онлайн-формате. Пугачева считает, что домашняя изоляция не отменяет дистанционного обучения.