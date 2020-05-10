«Просто викинг! До чего хорош собой»: 21-летний сын Рыбина и Сенчуковой старается поддерживать форму

Еще в феврале юноша признался, что посещает спортзал шесть дней в неделю.

В свои 21 год сын певца Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой — Василий — успел обзавестись целой армией поклонниц. Как пишет 7days, студийные снимки юноши по большей части привлекают внимание представительниц прекрасного пола. При том, что молодой человек не обделен вниманием девушек, он не был замечен в каких-либо скандальных историях.

У наследника лидера группы «Дюна» просто нет времени на праздность. Молодой человек пробует себя в качестве модели, участвует в различных фотосессиях и рекламных компаниях, не пренебрегая при этом учебой. Василий Рыбин поступил во МГИК на режиссера театральных представлений.

Ко всему прочему, сын Натальи Сенчуковой успел заявить о себе и в шоу-бизнесе. Юноша стал участником группы KODI. Начиная с февраля, Василий шесть раз в неделю посещал спортзал, выкладываясь на максимуме своих возможностей. Помимо атлетичной фигуры наследник музыканта похвастался и ростом.

«Мой рост 189 см… В зале я шесть дней в неделю!!» — писал в комментариях Василий.

Сейчас молодой человек состоит в отношениях. Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой строит отношения с девушкой по имени Дарья и старается не обращать внимание на комплименты со стороны верных почитательниц. К слову, не известно, как возлюбленная Василия относится к поклонницам своей второй половинки.