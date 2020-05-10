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Мамина гордость: Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием

В отличие от старшего брата, Дени Байсаров мало интересуется вокалом.

Мамина гордость: Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

10 мая свой день рождения отмечает младший из сыновей Кристины Орбакайте. К своим 22 годам Дени Байсаров успел окончить элитное учебное заведение в Лондоне. И все это время юноша отдавал предпочтение учебе, а не развлечениям. Несмотря на то, что наследник бизнесмена Руслана Байсарова ведет страничку в Instagram, он крайне редко дает какие-либо комментарии прессе. В отличие от старшего брата, юноша мало интересуется вокалом и музыкой. Стоит отметить, что Никита Пресняков не раз давал интервью о себе и своем творчестве, откровенно делясь некоторыми подробностями из личной жизни. В свою очередь, младший брат солиста группы Multiverse предпочитает оставаться в тени своей знаменитой семьи.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, одной из первых именинника с днем рождения поздравила его мама. Кристина Орбакайте посетовала на то, что из-за самоизоляции они не могут отпраздновать 22-летие Дени. О дне рождении внука не забыла и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна отреагировала на слова дочери в Instagram, не оставив без внимания пожелания Кристины.

Сын певицы Кристины Орбакайте - Дени Байсаров
Сын Кристины Орбакайте мало интересуется вокалом и музыкой (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

«С днем рождения!!» — лаконично написала в комментариях к снимку именинника его звездная бабушка. Алле Пугачевой вторил и Максим Галкин.

Сам Дени в одном из редких интервью признался, что они с братом и сестрой обычно называют именитую родственницу «Аллой» или «Аллусей», но никак не бабушкой. Напомним, что певица вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Байсаров-младший неплохо ладит с малышами. Кроме того, сын Кристины Орбакайте очень привязан к своей восьмилетней сестренке Клавдии.

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