«Плохо, болит у меня сердце»: у сатирика Анатолия Трушкина подтвердили коронавирус

Артист находится в одной из больниц Москвы и жалуется на самочувствие.

В минувшую субботу, 9 мая, стало известно, что сатирик Анатолий Трушкин был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. К сожалению, уже 10 мая худший прогноз подтвердился. С мужчиной связались журналисты издания 5-tv и Трушкин рассказал подробности о своем внезапном заболевании.

Как оказалось, причиной госпитализации стало недомогание, вынудившее артиста обратиться за помощью к врачам. В данный момент Трушкин получает лечение в одной из клиник Москвы. По словам артиста, ему трудно есть и постоянно тошнит, чувствуются боли в области сердца. Анатолий также использует для дыхания систему подачи кислорода.