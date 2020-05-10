Дочь Петросяна оказалась замешенной в судебном споре о крупной сумме

Викторина Петросянц недавно приехала из США в Россию, чтобы принять участие в дележке имущества своего отца Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Женщина в судебных разбирательствах встала на сторону мачехи, что сильно разочаровало ее отца.

Ранее СМИ сообщали, что женщина не только искренне сочувствует брошенной артистке, но и имеет в этом свои интересы. Раньше она фактически была единственной наследницей многомиллионного состояния своего отца. Теперь же количество конкурентов у нее растет с геометрической прогрессией. Вначале ее отец женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. А после заговорили о появлении маленького наследника у юмориста, и даже Иван Ургант с экрана ТВ поздравил Петросяна с появлением на свет мальчика.

Живя в Москве, Викторина занялась риелторской деятельностью. Но, как оказалось, не очень успешно. По данным «СтарХита», на Петросянц подал иск в суд собственник недвижимости, который делегировал дочери народного артиста сдачу в аренду его «квадратных метров». По данным издания, с нее он теперь требует 337 тысяч рублей, которые женщина заработала на его собственности, но по какой-то причине вовремя не отдала.