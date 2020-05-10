«Долгожданная встреча»: сын Собчак засветился с букетом роз и девочкой

Ксения Собчак решила прервать самоизоляцию ради вечеринки с друзьями. На 9 мая за праздничным столом она встретилась с Дмитрием Маликовым, его дочерью Стешей, дизайнером Яной Расковаловой. Компанию светской львице составил ее муж Константин Богомолов, маленький сын Платон и дочь режиссера Аня.

Журналистка утверждает, что впервые за время самоизоляции «сделала вылазку к друзьям». Кадрами с вечеринки звезда поделилась в личном блоге.

Особенно трогательным оказалось видео с трехлетним наследником от Максима Виторгана Платоном. Мальчик с огромным букетом роз прогулялся за ручку со своей подружкой Виолеттой, дочкой Расковаловой. Известно, что дети дружат практически с младенчества и всегда рады общению.