Жена Сергея Доренко отметила годовщину смерти мужа, сняв документальный фильм

Юлия Доренко проехала той же дорогой, на которой год назад скоропостижно скончался ее супруг.

Жена известного журналиста спустя год после его смерти сняла документальный фильм. 9 мая Юлия проехала дорогой, на которой погиб Сергей. Год назад Сергей Доренко скончался от разрыва аорты. В 2019 года после парада Победы Сергей решил отправиться к своему другу в Переславль-Залесский, но на обратном пути упал с мотоцикла.

В своем фильме супруга известного журналиста рассуждает на тему жизни и смерти, любви, неизбежности событий и пристрастии своего мужа к мотоциклу. В предверии дня памяти Юлия отправилась к другу Сергея в Переславль-Залесский с коллегами и друзьями. По пути родные и близкие вспомнили о достижениях, жизненных позициях, совместных проектах и семейных историях Сергея Доренко.