Умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

На 87 году жизни скончался Литтл Ричард. О кончине популярного музыканта сообщил его сын Дэнни Пенниман, сообщает Rolling Stones. Что явилось причиной смерти артиста пока не известно. Ричард был кумиром миллионов людей. На творчество артиста равнялись многие мировые звезды: Элвис Пресли, Принс, The Beatles и Rolling Stones и другие.

Напомним, Ричард Уэйн Пенниман (настоящие имя артиста) родился 5 декабря 1932 года в штате Джорджия в семье священника. У него было 11 братьев и сестер. С детства Пенниман занимался вокалом и пел в церковном хоре. В 13 лет будущая звезда сбежал из дома и взял псевдоним Литтл Ричард. Самыми популярными его композициями стали Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Keep A-Knockin (But You Canʼt Come In). Его по праву признают одним из отцов рок-н-ролла.