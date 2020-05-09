Ольга Бузова вспомнила героев своей семьи

Певица рассказала о своих бабушках и дедушках, о их жизни и подвигах в Великую Отечественную Войну.

Певица опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала несколько военных историй своей семьи. Ольга вспомнила рассказы родителей о бабушках и дедушках прошедших войну.

«Яков Лукин прошел всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и умер в 1956 году. Тимофей Максимов в чине мичмана воевал в Кронштадте. Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом еще воевал с Японией до 2 сентября на Курильских остовах», — написала Ольга.

Бузова так же рассказала и про другого дедушку, который работал водителем на «Дороге Жизни» и про прабабушку Антонину Назарову, которая мотала катушки для подводных лодок. Но больше всего Ольгу трогает история ее бабушки Аллы, которой пришлось провести детство в детском доме.

«Она запомнила ярче всего не ужасы бомбежек, а то, как ее отец привез с фронта бутылку рыбьего жира, и разрешил его разделить на всех. Каждое утро воспитатель давала его выстроившимся в ряд ребятам с широко открытыми ртами, как у галчат, чтобы не потерять ни капельки драгоценного продукта», — поделилась Бузова. больше по теме «Как красиво!»: Бузова из центра Москвы наблюдала за воздушным парадом Победы Телеведущая пустила слезу во время торжественного мероприятия.

Ольга отмечает, что когда ей становится трудно или страшно, то бабушка Алла поддерживает ее в трудную минуту и напоминает внучке, что самое главное — это чистое небо над головой, а все остальные трудности можно преодолеть. Ольга так же написала слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной Войны.