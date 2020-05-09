78-летний сатирик Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус

Звезда юмористических телепрограмм госпитализирован 9 мая. Он проходит необходимые обследования, но, по предварительной информации, у него CoViD-19.

Пандемия коронавируса еще в январе казалась чем-то далеким, но опасный вирус быстро добрался до России. Вот уже больше месяца россияне вынуждены соблюдать самоизоляцию. Однако пока победить CoViD-19. Уже переболели им Надежда Бабкина, Александр Васильев, Лев Лещенко, а на днях оказалась в больнице ведущая Мария Ивакова. Как оказалось, следом за ней был госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин. Писатель попал в больницу 9 мая.

78-летний артист почувствовал недомогание еще в начале месяца. У него поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Врачи проводят обследование, так как подозревают, что звезда юмористических передач заразился CoViD-19. Сатирик уже сдал тест на коронавирус. Результаты будут получены в ближайшие дни. Он не стал заниматься самолечением т сам обратился за помощью к медикам.

Анатолий Алексеевич недоумевает, как он мог заразиться. Мужчина соблюдал самоизоляцию. Он покидал дом, только ради похода в магазин за продуктами. Супруга писателя чувствует себя хорошо. По всей видимости, она абсолютно здорова. Пока Трушкин дышит самостоятельно, поэтому врачи не собираются подключать его к ИВЛ, пишет издание «Собеседник». Пока он останется в больнице под наблюдением медиков.