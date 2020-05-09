«Не знали даже собственные дети»: мать Тимати вспомнила историю своего детства

Мать Тимати опубликовала в своем Instagram видео, на котором ее внучка Алиса рассказывает военное стихотворение. Симона отмечает, что она очень долго подбирала для девочки произведение. Многое не подходило. Было либо слишком сложное и непонятное, либо слишком взрослое и трагическое.

«И вдруг — вот оно! «Нюрка-беда»… Удивительным образом, через два поколения, моя шестилетняя внучка рассказала историю самого близкого мне человека — историю, о которой не знали даже собственные дети», — написала Юнусова.

Под постом Симона описала историю своей няни-Нюры, которую война застала под Переславль-Залесским, и которая во время войны работала почтальоном. К удивлению именно эти воспоминания напомнили ей про стихотворение Татьяны Черновской. Главная героиня которого ассоциируется у нее с близким человеком.

«А моя Няня- тетя Нюра, встретила войну в деревне под Переславль-Залесским. До отправки в эвакуацию, она работала почтальоном. Именно от нее я узнала о «похоронках» и треугольных письмах», — отметила мама Тимати. ⠀ больше по теме Мать Тимати занялась подготовкой внучки к новому серферскому сезону Симона Юнусова изолироволась на время карантина с дочерью рэпера и занимается образованием девочки. ⠀

Так же популярная бабушка вспомнила и про своих родителей, которых война застала в юном возрасте. Симона отметила, что оба жили в столице и часто рассказывали о том страшном периоде. Как прятались в бомбоубежищах, как голодали и выживали, как привыкли к шуму, пожарам и печальным известиям.