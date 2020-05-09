«Космическая просто»: Ивлеева заинтриговала поклонников новым цветом волос

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева любит удивлять и эпатировать публику. Звезда Instagram в самоизоляции не давала скучать своим подписчикам, придумав онлайн-игру «Прямой карантин», в ходе которой шокировала своих гостей отвязными конкурсами и заданиями.

больше по теме Ивлеева по заказу Тимати нарисовала картину обнаженной грудью Свое произведение блогер планирует продать, а деньги отдать на благотворительность.

Но «Прямые эфиры» закончились раньше, чем режим самоизоляции, и королева эпатажа заскучала в четырех стенах. Она стала развлекать себя онлайн-шопингом, среди приобретений оказались люксовые сумочки и нашумевшая микромодель Jacquemus.

Но радость была недолгой – в новой публикации в Instagram Ивлеева призналась, что устала взаперти, и ей очень не хватает услуг салона красота. Видимо, поэтому для новых селфи Ивлеева перевоплотилась в огненноволосую диву. И буквально взорвала соцсеть.

«Космическая просто», «Божеее какая красотка», «Огнищще!», «Цвет бомбический», «Тебе идет», «Когда после прямых карантинов решила, лучше я пока в парике похожу», «Красота неописуемая», «Как же тебе идет этот цвет!», «Бомбезный парик».

Ивлеева регулярно меняет цвет волос. Она не так давно ходила розовой, чуть раньше был голубой оттенок, до него – фиолетовый. Из париков, которые примеряла блондинка, больше всего публике запомнились желтый, красный, рыжий. Кстати, не так давно девушка показывала свои снимки 5-летней давности – времен покорения Москвы. На них она предстала брюнеткой, и многие фолловеры сошлись ,что темный цвет волос ей очень к лицу.