Ева Канчельскис появилась в доме Стаса Михайлова, чтобы поздравить маму с днем рождения

Музыкант в прекрасных отношениях с девушкой от предыдущего брака его супруги с футболистом.

Жена музыканта Стаса Михайлова Инна в Instagram поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. Супруге певца, которая родом с Украины, 9 мая исполнилось 47 лет.

«Люблю всех. Спасибо за ваши искренние и душевные поздравления». Инна Михайлова

Кроме того, Инна Михайлова разместила серию фотографий со своего праздника. На кадрах можно увидеть настоящую семейную идиллию. Инна в обществе мужа и трех своих дочерей от разных браков. Как известно, ее старшая дочь Ева от футболиста Андрея Канчельскиса. Девушке сейчас 20 лет. Она частый гость в доме матери и Стаса Михайлова. Музыкант в прекрасных отношениях с девушкой. Ева на своей страничке в соцсетях порой даже публикует совместные кадры с исполнителем.

Добавим, что всего у Инны и Стаса Михайловых на двоих шестеро детей. У музыканта есть от предыдущих отношений сын Никита и дочь Дарья. У Инны Михайловой, кроме Евы также от футболиста сын Андрей. Общие же у Стаса Михайлова и Инны две дочери – Иванна и Мария.