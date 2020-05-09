«Очень красивые»: Ксения Алферова показала архивные снимки своей семьи

На фотографиях – Ирина Алферова с мамой - ветераном войны Ксенией Архиповной, а также старинные изображения молодых предков.

В День Победы многие звезды делятся воспоминаниями о том, кто в их семье воевал на фронтах Великой Отечественной. Актриса Ксения Алферова поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором засняла свою легендарную бабушку, в честь которой была названа, — Ксению Архиповну Алферову.

98-летняя ветеран войны в 17 лет для фронта делала артиллерийские гильзы на заводе. Там она застудила ноги, которые болят до сих пор. Вторую половину войны Ксения Архиповна прослужила радисткой.

«Спасибо, бабуля, за Победу!» — написала внучка.

А на серии архивных снимков дочь Ирины Алферовой показала вместе с бабушкой и свою маму, а также деда Ивана Кузьмича, который ушел на фронт добровольцем. Ранение, полученное при форсировании Днепра, залечил и снова отправился на войну. А после победы над Германией был отправлен в Японию.

«Про войну вспоминать не любил и ничего не рассказывал, слишком это были ужасные воспоминания. Как любил меня! как я им гордилась! Спасибо дед Иван за победу!» — поблагодарила Ксения.

Подписчики поздравили семью Алферовых с Днем Победы и отметили, какие красивые у Ксении предки.

«Какая красивая пара дедушка и бабушка», «Какой яркий свет в глазах! Осветляет все вокруг», «Все вы красавицы, две Ксении и Ирина! С великим праздником Победы!», «С праздником Вас и бабушку!!Дай бог ей здоровья и долгих лет!!», «Какие у вас удивительно красивые бабушка и дедушка !!!! Ирина Алфёрова копия своей мамы, в молодости просто одно лицо», «Очень красивые!» — отозвались подписчики.

Недавно 69-летняя Ирина Алферова с негодованием рассказывала, что подарили к 9 Мая ее маме. Это оказалось колючее серое одеяло, которое вызвало обиду в актрисе за мать-фронтовика. Звезда уверена, что подобные знаки внимания делаются только для галочки.