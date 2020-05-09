Казак с Кубани получил строгий выговор за замечание Анне Банщиковой

Актриса со своей стороны принесла извинения за нахождение на улице без маски.

Казак с Кубани, который грубо обратился к актрисе Анне Банщиковой, получил строгий выговор от своего руководства. Об этом сообщил его начальник атаман Геленджикского районного казачьего общества войсковой старшина Константин Зырянов.

Напомним, скандальный эпизод произошел на днях. Актриса нарушила режим самоизоляции и вышла гулять с дочкой. Они сидела на скамейке на одной из центральных улиц Геленджика. Казак грубо поговорил с ней. Звезда «Ищейки» записала все на видео. Причем она утверждала, что подошедший к ней казак был пьян.

По словам Константина Зырянова, казак опорочил честь мундира. При этом он отметил, что мужчина был трезв. Медленную речь казака он объяснил манерой разговора.

Кстати, сама Банщикова также извинилась. Она призналась, что действительно появилась на улице без маски. Как отметила звезда, время сейчас нервное, поэтому на казаков зла она не держит, сообщает ТАСС.

Анна Банщикова – популярная российская актриса. Ранее она рассказывала, что проводит в Геленджике много свободного времени. В этом городе ей очень нравится. Кстати, Анна Банщикова была замужем за певцом Максимом Леонидовым. Именно ей он посвятил свой легендарный хит «Девочка-видение». В браке с Леонидовым у них не было общих детей.