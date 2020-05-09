Леонид Агутин принял участие в акции «Дороги Победы»

Певец и композитор принял участие во всероссийской акции «Дороги Победы». Леонид Агутин опубликовал в своем Instagram видео, на котором он поет песню «В землянке». Артист поздравил всех с самым значимым праздником для России и исполнил популярную песню военных лет.
«Рад принять участие в акции #ДорогиПобеды и поздравить всех вас, друзья мои, с Великим Праздником! Нам так необходимо помнить! Нам так необходимо чтить! Иначе кто мы? С Днём Победы», — поздравил с праздником Леонид.
Агутин отменил, что значимость этого дня не потеряет своего значения если продолжать помнить и чтить своих предков, свою историю и подвиг народа. Поклонники Агутина поддержали певца в комментариях.
«Спасибо! И вас с праздником Победы», «Плачу и радуюсь», «Песня моего дедушки, песня моего детства, спасибо», — написали пользователи сети.
Напомним, песня «В землянке» была написала в 1942 году. Изначально у автора стихов Алексея Суркова небыло цели писать песню. Это были лирические строки из письма его жене. Но после того как Сурков встретил однажды вернувшегося после эвакуации композитора Константина Листова у поэтических слов появилась музыка. Так родилась знаменитая песня, которая прошла всю войну и помогала солдатам хранить память о родном доме.
В землянке
Стихи А. СУРКОВА, Музыка К. ЛИСТОВА
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.