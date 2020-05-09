Леонид Агутин принял участие в акции «Дороги Победы»

Певец и композитор принял участие во всероссийской акции «Дороги Победы». Леонид Агутин опубликовал в своем Instagram видео, на котором он поет песню «В землянке». Артист поздравил всех с самым значимым праздником для России и исполнил популярную песню военных лет.

«Рад принять участие в акции #ДорогиПобеды и поздравить всех вас, друзья мои, с Великим Праздником! Нам так необходимо помнить! Нам так необходимо чтить! Иначе кто мы? С Днём Победы», — поздравил с праздником Леонид. View this post on Instagram A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on May 9, 2020 at 1:34am PDT

Агутин отменил, что значимость этого дня не потеряет своего значения если продолжать помнить и чтить своих предков, свою историю и подвиг народа. Поклонники Агутина поддержали певца в комментариях.

«Спасибо! И вас с праздником Победы», «Плачу и радуюсь», «Песня моего дедушки, песня моего детства, спасибо», — написали пользователи сети. больше по теме Леонид Агутин признался, что Варум не ревнует его к новой музе Работая в Аргентине, российский музыкант увлекся местной кинодивой.

Напомним, песня «В землянке» была написала в 1942 году. Изначально у автора стихов Алексея Суркова небыло цели писать песню. Это были лирические строки из письма его жене. Но после того как Сурков встретил однажды вернувшегося после эвакуации композитора Константина Листова у поэтических слов появилась музыка. Так родилась знаменитая песня, которая прошла всю войну и помогала солдатам хранить память о родном доме.

В землянке

Стихи А. СУРКОВА, Музыка К. ЛИСТОВА

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.