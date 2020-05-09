Мария Миронова вспомнила, как ее дед погиб при восхождении на Памир

Актриса Мария Миронова в Instagram опубликовала снимок своего деда Георгия Градова. Это отец ее матери популярной актрисы Екатерины Градовой. Как отметила звезда, с дедом они родились в один день — 28 мая, поэтому в этом есть что-то символичное. Ее рождение в 1973 году стало настоящим подарком для мужчины.

По словам Марии Мироновой, Георгий Градов был гвардии майором. Он прошел всю войну от начала и до конца. Награжден множественными медалями. После окончания войны дед Мироновой стал известным архитектором. Он построил не одно здание в столице.

По словам Марии Мироновой, ее дед получил важную должность – стал членом-корреспондентом Академии наук. Как отметила актриса, родственник был умным, ироничным и очень спортивным мужчиной.