Татьяна Тарасова поделилась снимком легендарного отца-тренера в военной форме

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала снимок своего легендарного отца Анатолия Владимировича, известного на весь мир хоккейного тренера.

«Бессмертный полк семьи Тарасовых. Мой папа Анатолий Владимирович Тарасов. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Татьяна Тарасова

Отметим, что Анатолий Тарасов в 1940 году был призван на военную службу. Он с успехом в те годы играл в хоккей с мячом и в футбол. Во время Великой Отечественной войны он сначала находился на охране объектов в Москве. Затем был эвакуирован в Арзамас.

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В 1942 году Анатолий Тарасов прошел обучение на офицерских курсах, которые в связи с военным положением были краткосрочными. Позже он обучал красноармейцев рукопашному бою, стрельбе из разных видов оружия и другой боевой подготовке.