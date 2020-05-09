«Теплое семейное фото»: Кравченко поделилась архивным снимком с дочкой и вторым мужем

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram разместила архивный снимок, который был сделан в середине восьмидесятых годов. На фотографии можно увидеть актрису и ее второго мужа продюсера киностудии «Ленфильм» Дмитрия Гербачевского. Именно от него она родила дочь Аню, которая появилась на свет в 1986 году.

«Теплое семейное фото», — кратко подписала снимок актриса.

Отметим, что будущая звезда сериала «Сваты» не сумела построить счастья с Гербачевским. Их брак распался спустя шесть лет. Кстати, это был уже второй союз актрисы. Ранее она была замужем за Владимиром Лавинским, художником-постановщиком Школы-студии МХАТ. В этом браке Татьяна Кравченко была всего два года.

Добавим, что дочь Татьяны Кравченко – известный дизайнер. Она окончила факультет коммуникативного дизайна Национального Института Моды. Мать и дочь в прекрасных отношениях.

Татьяна Кравченко получила огромную популярность после роли Валюхи из сериала «Сваты». Зрители сейчас с нетерпением ждут новых серий картины. Правда, из-за пандемии съемки не начнутся в мае, как изначально планировала режиссерская группа. Скорее всего, актеры во главе с Татьяной Кравченко приступят к работе в июле. Продолжение ленты будут снимать в Белоруссии, где съемки велись минувшей зимой.