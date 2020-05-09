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«Раньше была грусть, задумчивость»: Роман Емельянов сравнил празднование Победы разных лет

Директор «Нового Радио» посетовал, что значимость праздника для части населения теряет особенное значение.

«Раньше была грусть, задумчивость»: Роман Емельянов сравнил празднование Победы разных лет
Роман Емельянов. Фото: https://www.instagram.com/radioromashka/

Директор «Нового Радио» в свой Instagram опубликовал поздравление с Днем Победы. Роман Емельянов отметил, что праздник, несомненно, имеет огромное значение для русского народа и подрастающего поколения.

Емельянов пожелал здоровья ветеранам, но также решил высказать свое отношение к празднованию 9 мая. Он написал, что этот день превратился в череду флешмобов. Люди бездумно выкрикивают лозунги Победы не вникая в историю и значение слов.

«Не хочется включать тему «а вот в наше время», тем более сейчас оно и есть-наше время. Но я помню, что было иначе. Парад — парадом, речи — речами. Оно было всегда. Но была и какая-то грусть, задумчивость. Люди не орали «Спасибо деду за победу!», не пели бездумно и плохо песни военных лет …», — возмутился Роман.

Так же он отметил, что тема войны стала и для кинематографа чем-то вроде наживы. Режиссеры стремятся снять кассовый боевик, «стрелялку», в котором практически нет места живым эмоциям.

«Кинематограф рождал не боевики про войну, а глубокое грустное кино: «В бой идут одни старики», «Батальоны просят огня», «Белорусский вокзал»… В общем, как бы убрать этот маскарад с выкладыванием в честь ветеранов цифры «75» из презервативов (пример обобщающий). Думаю, чем дальше война, тем больше будет этого кривого зеркала. Так устроен человек. С Праздником», — резюмировал директор «Нового Радио».

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