«Девочки не до конца понимают, что произошло»: дочери Сергея Доренко часто вспоминают отца

По словам Юлии, они говорят о нем в настоящем времени.

Вдова телеведущего Сергея Доренко, который ушел из жизни год назад, Юлия заявила, что из общие с журналистом дочери не могут смириться со смертью отца.

«Девочки, как и мама Сергея, не до конца понимают, что произошло. Часто мы все говорим о нем в настоящем времени. С Татьяной Ивановной созваниваемся каждый день, вспоминаем о детстве Сергея, а с Варей и Верой — о забавных моментах, связанных с папой. Меня это радует». Юлия Доренко

Как отметила Юлия, она со страхом ждала годовщину его смерти. Примерно с апреля ей все стало с удвоенной силой напоминать о Сергее. О смерти любимого мужа она не может спокойно говорить.

Кстати, несколько дней назад Юлия съездила к другу Сергея Доренко Брониславу Виногродскому в Ярославскую область. Именно к этому человеку телеведущий ездил в день своей смерти. В скором времени Юлия планирует выпустить небольшой фильм о муже. Она хочет, чтобы люди осмыслили его как личность и как журналиста. Вдова журналиста отметила, что ей до сих пор невероятно сложно говорить о муже в трагическом ключе, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Сергей Доренко умер, когда ехал на мотоцикле от своего товарища. Смерть известного журналиста потрясла его коллег по телевидению и радио. К Доренко в мире журналистки относились по-разному, но все отмечали его необычайный талант и прекрасные профессиональные качества. Доренко всегда считался одним из лучших российских журналистов, который мог дать развернутый комментарий на любую тему.