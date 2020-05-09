Вдова Доренко из-за пандемии не успела установить памятник на могиле мужа к годовщине смерти

Как отметила Юлия, она верит, что к концу мая все работы будут завершены.

Супруга тележурналиста Сергея Доренко, который скончался год назад, Юлия заявила, что не успела к годовщине смерти звезды установить на его могиле памятник. Всему виной коронавирус и пандемия, которая спутала женщине все карты и нарушила планы.

Как отметила Юлия, она решила сделать памятник простым, потому что муж никогда не любил кладбищенскую тему. Никаких крестов и бронзовых бюстов на могиле не будет. Она верит, что все работы к концу мая удастся завершить.

«Это будет камень, на котором лежит слепок его любимого нефрита. Также на плите будет высечена надпись на испанском, потому что Сергей любил испанский язык и говорил на нем в совершенстве: «Estas en todas partes» — «Ты везде». Юлия Доренко

Как отметила Юлия Доренко, она до сих пор испытывает шок, понимая, что мужа нет в живых. Она старается не плакать на людях. Слезу пускает, когда остается наедине с самой собой. По словам Юлии, Сергей Доренко ее всегда безумно любил и интересовался ее проблемами и заботами, сообщает «СтарХит».