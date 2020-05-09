«Нам нужно больше таких людей»: Йовович показала свою русскую бабушку

Звезда фильма «Пятый элемент» опубликовала в своем Instagram фотографии своих русских бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную Войну. Актриса поздравила всех с праздником и отметила, что 8 и 9 мая знаменуют конец Второй мировой войны и для русской армии, и для союзников. Милла рассказала, что в ее семье много бойцов сражавшихся за победу. Так, Татьяна Попова — бабушка актрисы стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет. Так же оба дедушки артистки бились с противником. Александр Логинов и Богдан Йовович стали участниками войны будучи молодыми людьми.

«Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом», — гордо отметила Милла Йовович. View this post on Instagram A post shared by Milla Jovovich (@millajovovich) on May 9, 2020 at 12:30am PDT

Актриса рассказала, что когда ее собственные дела идут плохо, то она думает о своих предках, которым пришлось пройти войну, когда они были еще детьми. Эти мысли помогают Милле справиться с проблемами, ведь на фоне Великой Отечественной Войны ее собственные проблемы начинают казаться ей легким недоразумением.