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«Самый високосный из всех високосных»: Архарова рассказала, каким ей запомнится 2020 год

По словам актрисы, всем людям в этот непростой момент надо запастись терпением.

«Самый високосный из всех високосных»: Архарова рассказала, каким ей запомнится 2020 год
Архарова высказался о 2020 годе/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Архарова в Instagram рассказала, каким ей запомнится 2020 год, который еще, как известно, не миновал и свой экватор. Ранние выводы актриса решила сделать из-за пандемии коронавируса.

Бывшая супруга актера Марата Башарова поздравила всех с Днем Победы. Она опубликовала снимок, на котором находится у Вечного огня около могилы Неизвестного солдата.

«Год выдался самым високосным из всех високосных. Зима без снега. Крещение без проруби. Пасха без прихожан в церкви. День Победы без парада, ветеранов и военного марша. Школы без учеников и учителей. Работа без работников. Свадьба без торжеств и застолий. День рождения без подарков и гостей. Убийственная война по всему миру без выстрелов».

Екатерина Архарова

Как сказала Екатерина Архарова, в такой непростой момент всем очень понадобится здоровье. Она пожелала россиянам мира, добра и терпения.

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