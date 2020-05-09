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Родион Нахапетов поделился снимком подросшей внучки Полины

Девочке в этом году исполнится уже 14 лет.

Родион Нахапетов поделился снимком подросшей внучки Полины
Нахапетов поделился снимком своей внучки/http://globallookpress.com/

Режиссер Родион Нахапетов, который совсем недавно завел Instagram, опубликовал снимок своей подросшей тринадцатилетней внучки Полины Симачевой. На фотографии дочь балерины Анны Нахапетовой изображена с плакатом своей прабабушки Галины Прокопенко.

«Моя внучка Полина с фотографией прабабушки Галины Прокопенко — героиней войны!»

Родион Нахапетов

Отметим, что у Родиона Нахапетова и актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась несколько лет назад от рака, две дочери Анна и Мария. Как известно, с актрисой они развелись в восьмидесятых годах прошлого века.

Старшая дочь Анна Нахапетова также снимается в кино. К примеру, она сыграла одну из ролей в картине «Воскресный папа». По сюжету она была дочерью главной героини, которую сыграла Вера Глаголева.

В 2006 году Анна Нахапетова вышла замуж за артиста Большого театра Егора Симачева. Вскоре на свет появилась Полина. Спустя несколько лет Анна Нахапетова развелась с супругом.

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