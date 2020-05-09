«К этому надо относиться как к вызову»: Владимир Хотиненко высказался о пандемии

По словам режиссера, сейчас самое время отвлечься от суеты и понять близких.

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что сегодня многие люди обалдели от сидения дома. Они жалуются на скуку. По его словам, сидеть в четырех стенах действительно непросто. Это все, как он сказал, называется испытанием.

Как отметил режиссер, сейчас пришло время понять себя и близких. В непростых условиях длительного существования это всегда происходит. Как он добавил, справится с этим только сильный человек, а не слабак. По словам Хотиненко, интересную и насыщенную жизнь надо еще заслужить.

«Я убежден: пауза эта послана нам специально — затем, чтобы отделили проблемы реальные от придуманных. К этому надо относиться как к вызову». Владимир Хотиненко

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По словам Владимира Хотиненко, многие люди всегда считали себя крутыми, они зажигали, а когда началась самоизоляция, то скисли за каких-то три недели. Как он думает, их крутизна была надуманной, сообщает «АиФ».