Анастасия Костенко назвала дышащими существами тех, кто нелестно отзывается о чужих детях

Как отметила модель, за последнее время сразу несколько ее знакомых столкнулись с травлей в Сети.

Модель Анастасия Костенко в Instagram нелестно высказалась о тех, кто позволяет себе в Сети нелестно отзываться о чужих детях. Таких людей она считает «дышащими существами».

Как отметила супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, уже несколько детей ее знакомых были косвенно «отстеганы» интернет-языками.

Анастасия Костенко выразила недоумение, почему взрослые женщины высмеивают внешние и внутренние данные незнакомого ребенка. Особенно ее пугают те, кто поддерживает данные мнения.

«Нет, родителю не нужно удалять фото своих детей, спрятать под семью замками ребенка и более того, он имеет право делиться на своей странице своим чадом, своей радостью. Не оправдывайте данным способом маразм, который крепчает с каждым месяцем. Над комплексами нужно работать. И не на чужих детях!» Анастасия Костенко

Модель добавила, что чужих детей необязательно любить. Но оскорблять их, потому что они не могут дать сдачи – непозволительно.