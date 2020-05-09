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Милла Йовович привела в восторг поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» на русском языке

Американская актриса приняла участие в акции «Сказки на дому».

Милла Йовович привела в восторг поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» на русском языке
Йовович прочитала сказку на русском/http://globallookpress.com/

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович привела в восторг своих фанатов, прочитав сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

Звезда приняла участие в акции «Сказки на дому». Запись с чтением произведения актрисой появилась в Instagram на страничке проекта.

«Спасибо за сказку, Милла. Почитайте что-нибудь еще», «Это просто какой-то кайф», «Милла – это получилось очень мило», «Ничего себе. Это же просто волшебно. Оторваться невозможно», «Я просто заслушалась. Как мило получилось. Словно какой-то маленький детский театр. Спасибо вам, Милла огромное, «Русские корни. Они вылезут даже через тысячу лет», «Большое спасибо. Иллюстрации очень красивые», — заявили пользователи в комментариях.

Отметим, что в рамках акции многие известные актеры, музыканты и певцы читают популярные сказки на русском языке. Все они при этом находятся дома на самоизоляции, вызванной пандемией.

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