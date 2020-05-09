«Справедливая и понимающая женщина»: Костенко нежно поздравила многодетную маму с 45-летием

Как отметила модель, каждый из ее детей стал самостоятельной личностью.

Модель и супруга футболиста казанского «Рубина» Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко в Instagram тепло поздравила свою маму с 45-летием. Как отметила девушка, она гордится родительницей, у которой четверо детей. Каждый стал самостоятельной личностью.

Как сказала звезда, не у всех из ее знакомых дружеские отношения с мамами. Но у Костенко с родительницей сложились очень доверительные чувства.

Супруга Дмитрия Тарасова отметила, что очень радовалась присутствию мамы на своих родах. Она ей очень помогла в тот момент. Даже врач сказал, что мать Костенко словно рожала вместе со своей дочкой. Кстати, модель разместила снимки из родовой, на которых можно увидеть и ее маму.