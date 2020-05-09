«Куколка красивая»: поклонники пришли в восторг от снимка Лизы Галкиной в полтора года

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился снимок ее младшей дочери Лизы Галкиной. На фотографии девочке всего полтора годика. У девочки можно увидеть красивые белые локоны на голове, а также белый чепчик. Дочь Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина очень красива.

В комментариях это подтвердили и поклонники. В адрес девочки раздалось множество восторженных отзывов.

«Маленькая завитушечка. Просто лапочка дочка», «Какое чудо!» «Куколка красивая», «Лизочка просто ангел».

Отметим, что сейчас Лизе Галкиной уже шесть лет. Нынешней осенью она с братиком-близнецом Гарри должна пойти в первый класс. Ранее Алла Пугачева отмечала, что сейчас они подбирают школу для своих детей. Кстати, Лиза и Гарри уже неплохо к своим шести годам знают французский язык. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции.