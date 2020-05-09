Гоген Солнцев запретил своей пожилой жене выходить из дома без противогаза

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram заявил, что запретил своей престарелой жене Екатерине Терешкович выходить из дома за продуктами. Всему виной коронавирус, который не дает спокойной жизни жителям всей планеты.

Как отметил фрик, для себя он подобрал «защитную маску» — это противогаз. Так как у его жены пока подобной защиты от вирусов нет, то Гоген Солнцев просто не выпускает ее из дома.

«В связи с принятием положения о том, что в общественных местах возможно нахождение исключительно в защитных масках подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи!» Гоген Солнцев

больше по теме Гоген Солнцев поместил подрабатывающую курьером пожилую жену в спиртовую ванну Шоумен боится, что супруга принесет домой заразу.

Как отметил Гоген Солнцев, сейчас крайне важно всем беречь свое здоровье. Он рекомендовал соблюдать режим самоизоляции. Напомним, что в России на данный момент свыше 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.