«Эта история про обычную жизнь россиян»: Федункив объяснила, в чем успех «Реальных пацанов»

По словам актрисы, каждый в главных героях картины может узнать самого себя.

Актриса Марина Федункив рассказала, почему сериал «Реальные пацаны» так полюбился зрителю. Через несколько дней на телевидении стартует уже восьмой сезон ситкома. У него по-прежнему огромная армия поклонников.

«Эта история про обычную жизнь россиян, ведь практически любой в том или ином герое «Пацанов» может узнать, если не себя, то знакомых, коллег, соседей или друзей». Марина Федункив

Как отметила актриса, в сериале главные герои на самом деле затрагивают очень много важных тем. Одна из них – отношения людей. Как важно в сегодняшнем мире научиться понимать друг друга.

По словам Марины Федункив, многие фанаты сериала считают, что она в жизни точно такая же, как ее главная героиня. Актриса отметила, что это далеко не так. Они не очень похожи с Мариной, хотя некоторые черты характера все-таки у них схожи. Образ «мамы Коляна» Федункив выстраивала из характерных черт своей бывшей свекрови, а также матери, сообщает портал woman.ru.

Отметим, что сериал «Реальные пацаны» — один из самых рейтинговых на российском телевидении. Цитаты некоторых его главных героев уже давно стали крылатыми. Армия поклонников картины с каждым годом только ширится, поэтому-то у ленты так много продолжений и новых сезонов. Все зрители внимательно следят за похождениями Коляна и его близких.