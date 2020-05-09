Дочь Виктора Дробыша устроила гонки на квадроциклах с братиком

Десятилетняя дочь композитора Виктора Дробыша Лидия в Instagram поделилась видео, как она проводит время в выходной день. Девочка вместе со своей семьей выехала на дачу и покаталась с младшим братом Даниилом на квадроциклах.

На кадрах записи можно увидеть, как сын композитора от второй супруги Татьяны ездит на квадроцикле. Семилетний мальчик прекрасно держится «в седле».

«Вот мое сегодняшнее путешествие! А на видео мой любимый братик! Катались на квадроциклах! По огромным лужам! Вода по пояс. Классное видео снял с нами папа. Он был с нами. Ему очень понравилось. Наверное, выложил это видео, не знаю. Всех обожаю!» Лидия Дробыш

Отметим, что несколько дней назад Лидия Дробыш отпраздновала день рождения. По этому поводу композитор опубликовал в соцсетях пост, где тепло и нежно поздравил свою единственную дочь с праздником. Отметим, что у Дробыша есть также два сына от первого брака.