«Не верьте, что в шоу-бизнесе одни змеи!»: Марина Федункив призналась, что без ума от Лолиты

По словам звезды «Реальных пацанов», она может поладить с любым человеком.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив опровергла домыслы, что в шоу-бизнесе невозможна дружба между музыкантами и актерами. По ее словам, лично она может найти общий язык с любым человеком. Главное, чтобы он был ей приятен. Даже не важно насколько он публичный.

«Не верьте, когда говорят, что в шоу-бизнесе одни змеи! Я обожаю Лолиту Милявскую, например. Мы как-то встретились с ней на гастролях, и я поняла: вот настоящая замечательная женщина!» Марина Федункив

Также Марина Федункив в прекрасных отношениях с певицей Анной Плетневой. Ранее они даже записали совместный дуэт. По словам звезды «Реальных пацанов», Плетнева — маленькая, но очень сильная и талантливая личность. Она обожает их встречи.

Как сказала Федункив, у нее не всегда есть время на долгие беседы с друзьями. Но если кто-то из ее подруг попадает в тяжелую ситуацию, то она по первому зову готова прийти на помощь и сделать все, что в ее силах, сообщает портал woman.ru.