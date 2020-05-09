Бывший солист группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин во второй раз стал отцом

Бывший солист культовой группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин во второй раз стал отцом. На страничке в Instagram он выложил снимок с супругой и новорожденным ребенком. Судя по всему, супруга подарила ему девочку.

Отметим, что вторая жена Алексея Потехина Елена трудится визажистом. У пары уже есть совместная дочь Маша. Этой весной девочке исполнилось десять лет.

Добавим, что изначально Елена Потехина хотела рожать в Америке, но все планы семейства спутал коронавирус. В итоге она никуда не уехала.

Кстати, для Алексея Потехина это уже второй брак. Ранее он на протяжении двух лет состоял в отношениях с танцовщицей из группы «Руки Вверх!» Ириной Томиловой. Детей в этом браке у них не было.

У Алексея Потехина в последнее время не самые простые отношения с лидером «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. Музыкант покинул коллектив в 2006 году. Позже они ненадолго объединялись с Жуковым, чтобы выступить на юбилейном концерте коллектива.