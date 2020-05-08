46-летнего Авербуха оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

По информации «Собеседника», бывшего мужа фигуристки Ирины Лобачевой оштрафовали на 5 тысяч за нарушение самоизоляции. Так, камеры видеонаблюдения зафиксировали принадлежавшую Илье Авербуху иномарку на Северо-Восточной хорде в Москве. Автомобиль двигался со скоростью 101 км/ч. А сам штраф постановщик ледовых шоу получил в первый день введения ограничительных мер — в среду, 22 апреля.

Как пишет издание, 46-летний Авербух не раз оказывался в центре внимания из-за неаккуратного вождения. За нарушения в разных регионах России у Ильи Изяславовича есть крупная задолженность по автоштрафам. Эта сумма составляет порядка 72 тысяч рублей. Только за последний год, спортсмену выписали около 123 протоколов о нарушениях. Кроме того, бывшего мужа Ирины Лобачевой уже лишали водительских прав скором на четыре месяца. Из-за того, что Авербух выехал на встречную полосу.

Примечательно, что сам постановщик ледовых мюзиклов эту ситуацию никак не комментирует. В большинстве случаев спортсмен старается отплачивать штрафы вовремя. Напомним, что экс-возлюбленный Лобачевой сам воспитывает их общего сына Мартина. Мальчик живет вместе с отцом с 2014 года. Наследнику Авербуха уже исполнилось пятнадцать лет.